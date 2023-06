Byvandring ved Haraldsborg

Nyt og gammelt mødes i en helhed, når der er byvandring onsdag 21. juni klokken 19 ved det gamle Haraldsborg, der i dag er totalt ombygget og har fået en cirkelrund tilbygning. Nu er navnet Julemærkehjemmet Liljeborg.

Det tidligste man kender til Haraldsborg, er en borg, som havde en voldsom indflydelse på stridighederne i Roskilde og omegn. Senere lå her en vandmølle. I begyndelsen af 1900-tallet blev her bygget en husholdningsskole. Da den ophørte købte Roskilde kommune den.

Hovedbygningen med tilbygninger blev herefter brugt til plejehjem indtil det blev omdannet til et flygtningecenter. I stedet for at rive bygningerne ned og sælge det som et parcelhusområde, solgte Roskilde Kommune hele området med alle bygninger, til Winnie Liljeborg, der fik stedet om og tilbygget for siden at forære det til Julemærkefonden.

På turen vil man få mulighed for at blive vist rundt og høre om den funktion og betydning, som julemærkehjemmet har for deres mange elever.

Turleder og fortæller er Kaj V. Hansen.

Mødested er Julemærkehjemmet Liljeborg på Baldersvej 3. Der er en del parkeringspladser på stedet. Det er gratis at deltage i byvandringerne.