På Gråbrødre Kirkegård ved Hestetorvet i Roskilde kan man se et gravmonument over en af byens store købmænd, Anders Borch, der døde i 1904, og hans hustru, Martha, død 1922. Her ligger desuden to af deres fire børn, Elna og Agnes, som døde i henholdsvis i 1950 og 1961.