Vinteren ankommer. Udenfor er det koldt og indenfor er det mørkt. Varmeregningerne stiger og fuglene er på træk. Det er – med andre ord – den tid på året, hvor jeg ofte finder mig selv i en lænestol, under et tæppe, i et hjørne af lejligheden. Her plejer jeg at genkalde mig et naturminde fra foråret, som jeg så klynger mig til. Hænderne knyttet om en varm kaffekop.