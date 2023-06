Kommer der fjernvarme?: Nu er der beregninger på 10 byer

Skal en lang række byer i Roskilde Kommune have fjernvarme eller ej? Det har stået hen i det uvisse, mens forsyningsselskabet Fors har regnet på samfundsøkonomien i de forskellige projekter, og nu er der kommet svar.

– Vi har modtaget Fors’ beregninger. Det viser, at alle områder på nær Gundsømagle viser en positiv samfundsøkonomi, siger Ivan Hyllested, chefkonsulent og leder af afdelingen for grøn omstilling i Roskilde Kommune.

Det betyder, at projekterne i Veddelev, Ågerup/Store Valby, Gadstrup/Snoldelev, Viby/Dåstrup/Gl. Viby og Jyllinge viser, at fjernvarmen vil være den billigste løsning. I Jyllinge er fjernvarmeprojektet dog kun for midt- og syd-byen.

– Vi forventer, at der kommer projekter i de byer, og så har vi ikke 100 procent droppet Gundsømagle. Den by laver lidt flere beregninger på for at se, om der kan være alternativer til de forslag, der p.t. er regnet på, siger Ivan Hyllested.

Veddelev er den by, som formentlig først vil få fjernvarme, fordi det er den eneste by, hvor fjernvarmen ikke bliver med egen produktionsenhed. Ved alle de andre byer skal der findes plads til en lokal varmeenhed.

– Allerede inden sommerferien sendes projektet i Veddelev i høring hos de relevante høringsparter, siger han.

Det er ifølge Ivan Hyllested en forudsætning for beregningerne, at 70 procent af borgerne i de enkelte områder ønsker at tilslutte sig fjernvarmen.