Beatles-kloner i Cosmos

Viby Musikforening sender Beatles-klonerne Rubber Band i Cosmos fredag 16. september fra klokken 19. Rubber Band startede i 1978 og dengang blev det nærmest opfattet som blasfemisk at kopiere The Beatles eller deres musik. Selv om dette var folks generelle opfattelse, fortsatte Rubber Band med at øve til de havde deres første offentlige koncert, under navnet "Billerne. Kritikerne blev pludselig entusiastiske Rubber Band fans. Dette var de første skridt i deres karriere som professionelt band og siden har de spillet.