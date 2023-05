– Mange stopper lige op og får en sludder. Jeg tror, jeg har talt med 150 mennesker undervejs, og jeg er også blevet venner med en hund, fortæller kunstneren Henrik Abel, der nu er halvvejs i den fulde udsmykning af endnu en tunnel i Roskilde.

Han havde afsat to måneder til det koncentrerede og møjsommelige arbejde, men er faktisk kommet i mål med at dekorere tunnelens ene væg med 123 tegninger på bare én måned. Til gengæld har han også taget toget til Trekroner Station, hvor tunnelen ligger, hver eneste dag måneden igennem.

– Det har været koncentreret arbejde, så jeg har været virkelig træt om aftenen, siger Henrik Abel, som har udsmykket tunnelvæggen med alle mulige typer slik, instrumenter, dyr, mad og meget andet.

Et skud til humøret

Temaet er ’Alvorligt fjolleri’, for der skal være masser af fjollerier, som forbipasserende kan fortabe sig i og snakke om. Den alvorlige side af sagen er, at arbejdet skal gøres ordentligt. Og det har kunstneren bestræbt sig på med alle disse præcise håndtegninger.

– Man skal kunne cykle eller gå igennem her og blive i bedre humør, når kæresten er skredet, og man ikke har fået sin lønforhøjelse, siger kunstneren.

Den lyserøde tunnel

Og hvis det løfte holder, er det måske nok værd at slå vejen omkring tunnelen ved Trekroner Station, når lykken bliver for lunefuld. Tunnelvæggen har fået en lyserød bort som baggrund for de mange tegninger, når de da ikke springer over og under den gennemgående farve.

– Den lyserøde farve skal gå igen på den modsatte væg, og jeg håber med tiden, at folk vil kalde det for den lyserøde tunnel, siger Henrik Abel.

Gammelt legetøj

Når kommunen har hostet op med første del af honoraret, fortsætter kunstneren inden længe med at dekorere den modsatte væg, hvor temaet bliver ’Gammelt legetøj’.

– Det bliver dampmaskiner, biler og skibe, der kan trækkes op, en gammel barbiedukke, en badebold og mere i den genre, lover Henrik Abel, der også har stået bag udsmykningen af tunnelen på Universitetsstien under Byageren i foråret 2022.