Når brandalarmen går på et plejecenter, så møder brandvæsnet talstærkt op. Det var også tilfældet i nat klokken 2.19 hvor alarmen gik på omsorgscenteret i Ågerup. Tre brandbiler fra stationen i Jyllinge dukkede op klar til at slukke brand, men det var der intet af. Den bedste forklaring på at brandalarmen gik varm at en ældre dement beboer havde fået skubbet til en reol, som så have ramt brandalarmen.