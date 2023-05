Slagsmål på sidste skoledag efterforskes som en voldssag

En kontrovers over et karamelkast kan få store konsekvenser for en 15-årig skoleelev, der er sigtet for at slå en 14-årig elev fra Hendriksholm Skole i forbindelse med sidste skoledag den 17. maj.

Den 15-årige er sigtet for at slå den 14-årige flere gange. Skaderne var ikke så voldsomme, at den 14-årige skulle behandles på skadestuen, men kunne tage hjem igen efter et tjek på Akutmodtagelsen.

Hændelsen, der skete på skolens boldbane, var så voldsom, at offeret den 14-årige elev efterfølgende har valgt at anmelde den 15-årige for vold.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi overfor SN.dk, og tilføjer, at de modtog sagens akter den 23. maj.

Københavns Vestegns Politi bekræfter i store træk det hændelsesforløb, som SN.dk har fået stykket sammen ovenpå hændelsen.

“Vi modtager en henvendelse fra skolen om, at to elever har været oppe at slås på sidste skoledag. Håndgemænget opstår, fordi den ene mener, at en karamel er blevet kastet for hårdt. Desværre udvikler det sig til et slagsmål, og nogle lærere må gå i mellem og skille parterne ad. Vi har sigtet den 15-årige, fordi vi vurderer, at han overfalder den 14-årige,” fortæller politikommissær Lars Jørgensen, som også sendte en af sine lokale betjente af sted til Hendriksholm Skole, der kender skolen og skolens ledelse indgående.

Der er efter Københavns Vestegns Politi tale om en isoleret hændelse, hvor de to ikke tidligere har haft kontroverser med hinanden, som kunne have ansporet til, at situationen eskalerede.

“Det hører heldigvis til sjældenhederne, at vi bliver kaldt ud til hændelser som denne. Oftest løser lærerne og skolen selv de slagsmål, der opstår på skolen. Fra et politimæssigt syn har vi gjort helt som vi plejer, når vi bliver kaldt ud til sager af denne type.”

Københavns Vestegns Politi vil indenfor de kommende fjorten dage vurdere om den 15-årige skoleelev, som er sigtet for at slå en 14-årig skoleelev, skal retsforfølges for vold.

Om sagen skal for retten beror blandt andet på grovheden, vidneudsagn og om politiet i forvejen kender den 15-årige.