Rutineret rytter drager for ottende gang afsted på fransk rundtur

Der er igen dømt Rødovre-blod og islæt på de franske landeveje, når Rødovre-borgeren Michael Mørkøv for ottende gang i karrieren er med på holdet, som skal køre Tour De France.

Det står klart efter Soudal Quickstep tirsdag formiddag som det sidste hold udtog deres trup til dette års Tour De France, der starter på lørdag i spanske Bilbao.

Michael Mørkøv har prædikatet, som en af verdens bedste lead-out ryttere, og igen skal han agere sidste mand i toget for holdets hollandske sprinter Fabio Jakobsen, der derefter skal forsøge at besejre kollegerne i en af Tour De Frances mange flade spurter.

Sidste år bukkede Michael Mørkøv under for sygdom og udgik på 15. etape, hvor han faldt for tidsgrænsen.

Den skal den 38-årige rytter forsøge at undgå denne gang.

Han skriver kort og godt følgende på sin Twitter-profil om undtagelsen.

“Jeg glæder mig meget til at komme i gang med Tour De France 2023.”