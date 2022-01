Rødovre fik bid i Esbjerg

Nyt år og for den lokale ishockeystolthed handler det nye år om at få gang i en kæmpe formstime, hvis den spinkle chance for at nå slutspillet skal have reel næring og ikke blot være et håb. Det kræver blandt andet, at holdet begynder at vinde på udebane. Første skridt i den mission blev taget onsdag aften i fiskerbyen, Esbjerg.