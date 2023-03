Nationalmuseet rykker udstilling ind i centeret

Del via email

I 1986 sang ABBA, at penge er sjove i den rige mands verden, men om penge gør en lykkelig afhænger nok af, hvem man spørger.

Uanset om penge gør dig lykkelig eller ej, så er det nu meget rart med penge mellem hænderne og i foråret kan du komme helt tæt på en verden af penge, når Nationalmuseet rykker ud uden for museets mure, og flytter dele af en udstilling direkte ind på Festpladsen i Rødovre Centrum.

Udstillingen er en smagsprøve på Nationalmuseets KA-CHING udstilling, der fører gæsterne tilbage i pengenes historie, som er næsten lige så lang som menneskets.

Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Rødovre Centrum og Nationalmuseet, og på udstillingen kan centerkunderne blandt andet prøve at åbne et pengeskab og tage selfies og film i et pengebad med pengeregn.

Udstillingen byder også på en kort historie om pengenes historie, man ser forskellige betalingsmidler, og man ser et lille udvalg af tidligere danske mønter.

Løft guld

Rødovre Centrum laver også et lille banklokale med interiør fra Nationalbanken. Endeligt kan man løfte en kopi af en guldbarre, som vejer det samme, som den ægte guldbarre, man kan løfte på Nationalmuseet.

Direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, og administrerende direktør for Rødovre Centrum, Jacob Birkbøll, vil sammen klippe guldbåndet og byde velkommen til udstillingen torsdag den 30. marts klokken 16. Udstillingen kan opleves til og med den 4. maj på Festpladsen.