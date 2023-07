Giftigt støv skabte storm af borgerhenvendelser

En ikke-anmeldt nedrivning af et asbestholdigt tag på adressen Korsdalsvej 82a ved Irmabyen betød i fredags, at der blev konstateret asbeststøv i luften i området, og det skabte mange bekymrede borgerhenvendelser. Hvilke konsekvenser den uanmeldte nedrivning kommer til at få er for tidligt at spå om endnu.