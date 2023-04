Månen tur-retur

Jeg så i TV-avisen, at man i første omgang skal sende 4 personer afsted. De skal så en tur rundt om Månen. Og først til næste år skal man sende nogle mennesker derop. Forklaringen fra NASA var: Vi skal lige sikre os, at vi kan få folk frem og tilbage.

Nu er jeg IKKE konspirationsteoretiker meeeen, betyder det så at vi IKKE var på månen i 1969?? Jeg mener da at kunne huske noget om, “One giant step to man-kind” og jeg husker da også, at de kom tilbage, så det er vist blevet gjort før.

Og nu er selv NASA hoppet med på Woke-bølgen. Det var vigtigt for NASA, at der skulle en kvinde og en sort med. Så kunne man jo godt finde på at spørge, hvad med latinoerne, de handicappede, de hjemløse ja og LBGT+ personer?

Nå, men missionen er vigtig, fordi vi er jo egentligt er på vej til Mars. Ja, og der skal Månen være en mellemstation, lidt som det Flintholm station.

Jeg tænker måske, at det er meget smart, at vi invaderer Mars, for man må da sige, at vi har fucket Jorden ret meget op, og med den “fart” vi har på ift at løse vores klimaproblemer, så bliver der måske kø ved bussen til Mars. Så må vi se hvor hurtigt at vi kan fucke Mars op.

Men det er måske meget fedt, hvis vi starter HELT forfra. Ingen Let-bane, mit-id eller køer på motorvejene. Vi slipper også for, at de unge støjer rundt udenfor om natten, da temperaturen er 140 MINUS grader – om dagen kan man komme op på 20. Det er jo nærmest som at bo i Danmark.

Det der ville være fedt ved det, må helt klart være at slippe for at høre den lorte-sætning: Der findes ikke dårligt vejr. Kun dårlig påklædning.

Og det nytter ikke noget at gå udenfor, for atmosfæren beskytter ikke mod stråling fra rummet eller partikler fra solen. Og det nytter ikke noget, at få cancer oppe på Mars, for det tager mellem 2 og 12 måneder at flyve tilbage til Jorden – men OK det passer nok nogenlunde med ventetiden i Danmark for en kræftoperation.

Nå men lad os se hvordan det går. Jeg tror jeg bliver tilbage.