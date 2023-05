Jazz og øl: Terminalen inviterer til gratis koncert

Del via email

Søndag den 28. maj har du mulighed for at skylle pinsen ned med kolde fadøl og en gratis omgang jazz på Terminalen. Ølbaren har startet en forening med kulturfællesskab for øje og pinse-arrangementet den 28. maj bliver årets første udendørs koncert.

Terminalen stiller borde og bænke op til koncerten og på scenen vil jazzorkesteret Kofod`s Cph Five, der har rødder i det gamle Bajazzerne, underholde med et repertoire, der varierer fra traditionel jazz til blues og ballader.

”Skulle det mod forventning ske at vejret svigter os, vil koncerten blive rykket indenfor i vores koncertsal,” fortæller Paw Engelhardt fra Terminalen.

Koncerten med Kofod`s Cph Five er ganske gratis og arrangementet finder sted søndag den 28 maj klokken 14.00.