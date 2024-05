<p>Lysten til at læse tegneserier, krimiromaner og faglitteratur er tilsyneladende steget lystigt blandt borgerne i Rødovre Kommune. Tal fra Rødovre Bibliotek viser i hvert fald, at antallet af udlån er steget markant fra 2022 til 2023. Et nærmere kig på tallene afslører, at særligt én type af materialer hitter.</p>