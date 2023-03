Helga og Malou er dansetrolde: I næste uge kulminerer 10 måneders træning på scenen i Viften

Del via email

”I skal være klar fra staten. I har kun ét forsøg, når I står på scenen,” siger teaterinstruktør Alex Mouro til børnene i Foreningshuset på Højnæsvej. Sangene til næste uges forestilling skal sidde lige i skabet og i øvelokalet bliver de sidste detaljer finpudset.

Siden august måned har børneteaterforeningen Teater- og Dansetroldene øvet og forberedt sig på årets store stykke, og tirsdag og onsdag i næste uge går tæppet til den eventyrlige fortælling om drengen Peter Pan, der nægter at blive voksen.

For 12-årige Helga er det anden gang hun skal stå på scenen i et stykke som dansetrold. Hun skal spille en blind pirat og hun elsker at forsvinde ind i en verden af leg og fantasi.

”Jeg synes det er sjovt at spille roller og lidt være en anden. Jeg var med sidste år og jeg kan stadig huske følelsen af at stå på scenen og den oplevelse det var. Vi øver i næsten et år foran spejle i vores normale tøj og i næste uge skal vi stå på en scene med mikrofoner og kostumer på foran 200 mennesker. Det er bare en fantastisk følelse,” fortæller Helga.

For 14-årige Malou er det første år som dansetrold. Hun glæder sig også til næste uges forestillinger og fremhæver især fællesskabet, som den helt store styrke i børneteaterforeningen.

“Fællesskabet er fantastisk, og vi er altid glade, når vi er sammen. Man spiller en rolle, glemmer lidt sig selv og kan slippe tankerne løs og lege på scenen. For mig er det et frirum at være sammen med de andre,” fortæller Malou.

Alex Mouro har i flere år været teaterforeningens danseinstruktør, og i år skal eleverne nyfortolke den klassiske fortælling om Peter Pan, Kaptajn Klo og de mange børn på Ønskeøen Foto: Christian Valsted

Børnene vokser

Teater- og Dansetroldene er en børneteaterforening i Rødovre, der i snart 20 år har tilbudt teaterundervisning til børn og unge mellem 8 og 17 år. Og fællesskabet er ikke bare stærkt blandt deltagerne. Børneteaterforeningen er drevet af forældrene, og i øvelokalet følger Michael Cetti med i dagens træning. Hans egen datter har tidligere været dansetrold i syv år, men i år er hun ikke med. Det har dog ikke forhindret Michael i at involverer sig aktivt i arbejdet i kulissen, hvor han i år har påtaget sig rollen som forestillingsleder.

”Min datter Emma er på efterskole, men jeg kunne ikke slippe det,” siger Michael med et smil.

Og igen spiller fællesskabet en helt afgørende rolle.

Den udvikling børnene går igennem er helt vild. Jeg oplever børn der er indadvendte og kigger ned i gulvet, når de begynder, men otte måneder efter kan de en hel masse, som de ikke troede de kunne. Jeg har selv oplevet mange gode sammenhold i omklædningsrummet i fodboldklubben, men sammenholdet blandt vores børn og unge er helt ekstraordinært. Børnene vokser og det er fantastisk at være vidne til,” fortæller Michael Cetti.

Forestillingen ’Peter Pan’ kan opleves i Kulturhuset Viften tirsdag den 21. marts og onsdag den 22. marts. Begge dage spiller Teater- og Dansetroldene forestillingen klokken 12 og 19. Billetter kan købes på viften.dk