Første folkeskole i landet: Indfører permanent senere mødetider

Det kan være svært for mange at komme op om morgenen og for teenagere kan det nærmest være en overskuelig kamp at møde ind med overskud og en hjerne der er tunet ind på undervisning klokken 08.00.

Det ved man i Islev, hvor skolen de sidste tre år på forsøgsbasis har afprøvet en ordning, hvor skolens udskolingselever har mødt klokken 09.00.

Resultaterne har vist sig at være så gode, at Islev Skole nu indfører ordningen permanent fra næste skoleår.

”Unge har brug for mere søvn i puberteten, og vi har indrettet en skoledag, hvor eleverne skal møde tidligt, men hvor de møder trætte ind og dermed slet ikke er læringsparate,” fortæller skoleleder på Islev Skole, Jesper Stjernfeldt Petri, om begrundelsen for, at skolens udskolingselever fra det kommende skoleår skal møde klokken 09.00 hver dag.

Videnskabelig forklaring

Ordningen har som skrevet kørt på forsøgsbasis i tre år og det er en af skolens lærere, der er ophavsmand til idéen. Lærer Kim Gundersen havde læst om forskningen på området og spurgte ledelsen om ikke Islev Skole skulle afprøve ordningen.

”Der var noget biologisk, der ikke harmonerede med den måde vi har indrettet skolen på. Rent biologisk falder teenagere i søvn senere, og jo længere vi kom frem, jo mere mening gav det at gøre det permanent,” fortæller skoleleder Jesper Stjernfeldt Petri, der stort set kun har modtaget positive tilkendegivelser fra elever og forældre.

”Eleverne har meldt tilbage, at de føler sig friskere, føler de lærer mere og generelt trives bedre. Forældrene har også primært været positive selvom der også har været lidt bekymringen. Nogle familier har rutiner, hvor en elev skal følge en mindre søskende i skolen. Så vi kan ikke løse alle udfordringer, men på baggrund af alle tilbagemeldinger har vi valgt at lave ordningen permanent,” siger skolelederen på Islev Skole.

Forskning viser, at bare en times senere mødetid medfører en kraftig forøgelse i elevernes koncentrationsevne og læringspotentiale. Mikael Rasmussen, søvnekspert

Ekspert: ”Det burde alle skoler gøre”

Hvis man dykker lidt ned i den videnskabelige forklaring på, hvorfor det giver god mening, at teenagere møder senere i skole, skal man blandt andet kigge nærmere på stoffet melatonin. Stoffet gør blandt andet mennesker søvnige, men det udløses senere hos i blodet hos unge, og derfor oplever mange teenagere ikke at være trætte klokken 22.

Ifølge Mikael Rasmussen, der har specialiseret sig i søvn og dens betydning for sundhed og trivsel, har Islev Skole gjort det eneste rigtige.

”Det burde alle skoler gøre,” siger søvneksperten, inden han fortæller, at børn og unges døgnrytme rykker sig flere timer i teenageårene og at det derfor er helt naturligt, at teenagere ikke er trætte klokken 22, men først kan falde i søvn senere på aftenen.

”Døgnrytmen er skabt for at holde os vågne om dagen og for at vi kan sove om natten, men der sker et kraftigt ryk i den rytme i teenageårene, og selve midttidspunktet for unges søvn rykker sig flere timer. Der er ikke ret mange teenagere, der kan ligge i deres seng klokken 22 for at sove. Det er deres søvnrytme slet ikke klar til at sove, og hvis de skal sove 8-9 timer, er de slet ikke klar til at modtage undervisning klokken 8 om morgenen,” fortæller Mikael Rasmussen, der mener at de tidligere mødetider i folkeskolen er uforenelige med teenagers søvnbehov og døgnrytme.

”Det giver rigtig god mening, at samfundet indordner sig, så teenagere er klar til at tage imod læring. Forskning viser, at bare en times senere mødetid medfører en kraftig forøgelse i elevernes koncentrationsevne og læringspotentiale. Eleverne er meget mere klare til at tage imod læring klokken 9 fremfor klokken 8,” siger Mikael Rasmussen, der derfor mener, at Islev Skole gør eleverne en stor tjeneste ved at tilpasse mødetiderne til elevernes døgnrytme.

Fra næste skoleår skal udskolingseleverne på Islev Skole møde klokken 09.00 hver dag Foto: Jon Henriksen, Danish Street Docs

’Skytimer’ og fokus på skærmforbrug

Den senere mødetid på Islev Skole betyder ikke, at skoledagen automatisk forlænges og gøres en time længere. I stedet indfører Islev Skole det de selv kalder ’sky-timer’, hvor eleverne enten kan være på skolen eller arbejde hjemmefra med for eksempel træningsøvelser i dansk og matematik

”Vi skal sikre, at skoledagene ikke bare bliver en time længere i den anden og ’sky-timerne’ skal ikke være timer, hvor eleverne skal lære en masse nyt, men i stedet kan sidde og arbejde videre med ting de er i gang med,” fortæller Jesper Stjernfeldt Petri.

Udover det helt specifikke fokus på de unges søvnvaner, har forsøgsordningen på Islev Skole også haft fokus på de unges digitale vaner og brug af skærme inden sengetid.

”Søvnvaner og digitale vaner hænger sammen og derfor har vi haft fokus på, hvordan vi lærer de unge mennesker, at de skal lægge telefonerne fra sig inden de skal sove. Det kan være svært for forældrene ikke at tage telefonen med ind i soveværelset, men det er en ændring, som mange kunne profetere godt af,” siger Jesper Stjernfeldt Petri, inden han fortæller at fokusset på at ændre elevernes digitale vaner ikke kun er tiltænkt eleverne i udskolingen.

”Gode digitale vaner kan man også lære i de mindre klasser, og det vil derfor være et fokuspunkt, som ikke kun hører til i til i udskoling,” siger han.

Ingen politisk tvang

I Kommunalbestyrelsen kalder formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), initiativet for fantastisk.

”Det er kommet fra medarbejderne selv og resultaterne har vist sig at være gode. Eleverne er mere på i timerne og derfor bakker vi op om en permanent løsning,” siger udvalgsformanden, der sagtens kunne forestille sig, at tiltaget med senere mødetider for udskolingseleverne spredte sig til flere af Rødovres folkeskoler.

Han understreger dog, at det er helt afgørende at initiativet skal komme fra skolerne selv.

”Fordi projektet har givet gode resultater på en skole er det ikke sikkert det fungerer på en anden. Skolerne skal selv finde ud af, om de ønsker at lave noget tilsvarende. Det er ikke noget vi som politikere vil presse ned over skolerne,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.