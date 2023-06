Fejret med slikposer på rådhuset

”Har vi en aftale om, at I også vinder til næste år,” spørger borgmester Britt Jensen (S) mens hun smiler til Sia, Nora, Fenja, Maja, Majse og Nellie, der i kamptøj og med guldmedaljer rundt om halsen er ved at revne af stolthed på rådhuset.

Tidligere har piger og drenge i ungdomsrækkerne spillet på samme hold i Rødovre Floorball Club, men sidste år besluttede klubben at starte et rendyrket ungdomspigehold op.

Til den første træning dukkede der kun to piger op, men takket være et stort frivilligt arbejde, besøg på skolerne og aktiviteter til ’Sjov Lørdag’ er der siden kommet flere til og i dag spiller 15 piger på henholdsvis U5 og U7-holdet.

Fra den 26 – 28. maj deltog begge hold i Floorball Danmarks Landsstævne, hvor 1700 børn fra hele Danmark deltog i den største floorball-begivenhed i Danmark. Og her gik det over al forventning, da U5-pigerne nåede semifinalen og U7-pigerne vandt DM-guld efter en finalesejr på 5-4 sejr over Frederikshavn Blackhawks.

”Vi har tidligere prøvet at tabe til det hold, som vi skulle møde i finalen, så vi var lidt nervøse,” fortæller syvårige Maja mens hun drejer rundt på en stol i Kommunalbestyrelsessalen.

Pigerne var i sidste uge inviteret på besøg hos borgmesteren, der udover rosende ord kvittede med en slikposer til den seje piger.

Viser vejen for andre piger

Britt Jensen ville få travlt, hvis hun skulle lykønske alle byens danmarksmestre på rådhuset, men engang imellem er det godt at stoppe op og markere de flotte præstationer.

”Det er fantastisk, når børn og unge går op i deres idræt og er glade for det. En af vores udforinger i Rødovre er, at vi har svært ved at fastholde piger i idræt, og derfor er det dejligt at se piger, der går op i deres sport og samtidig er så dygtige at de kan vinde Danmarksmesterskabet. Her er der piger der går foran og viser vejen for andre og det vil jeg gerne bakke op om og støtte,” fortalte Britt Jensen efter hun havde uddelt slikposer, vist borgmesterkæden frem og tilmed sagt ja til at blive ambassadør for holdet.

Det var ikke kun pigerne, der klarede sig flot til Floorball Danmarks Landsstævne. Både U9 og U11 drenge blev danmarksmestre efter finalesejre over henholdsvis Rungsted/Hørsholm og Helsingør