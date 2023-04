En dag, hvor intet fungerede

Del via email

’De Grønne’ fra Espelunden var draget af sted på en af de længere udflugter, da holdet lørdag gæstede Vejgaard, som er en forstand til Aalborg.

Holdet kæmper med at finde en god form på udebane, og den nød blev heller ikke knækket i Vejgaard.

Det blev en kamp til glemmebogen for Avarta, som aldrig for alvor kom i gang og endte med at tabe med 2-0.

Vejgaard er et hold, der er skarpe på omstillinger, og det var lige præcis sådan en, som Max Møller omsatte til 1-0 midtvejs i første halvleg, da han blev sendt af sted og afdriblede Mathias Cordua.

Avarta forsøgte uden held at nedbryde værterne, og godt otte minutter før tid faldt afgørelsen, da Vejgaards Hamse Hussein kunne sætte hovedet på tæt under mål efter et hjørnespark og øge føringen til 2-0.

Resultaterne flaskede sig i en grad ikke for Avarta, da både Holbæk og Marienlyst ligeledes vandt.

Det gør, at Avarta for første gang meget længe er udenfor det fine selskab, der rykker op i 3. division.

Der er dog kun to point og masser af kampe tilbage, men den dårlige stime på tre kampe uden en sejr, skal gerne brydes hjemme mod Brønshøj fredag aften.