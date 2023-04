Efterlysning: Har du set denne mand?

Del via email

OPDATERING: MANDEN ER IDENTIFICERET OG HANS BILLEDE ER DERFOR BLEVET FJERNET IGEN

Siden den 25. februar har Københavns Vestegns Politi været på jagt efter en ung mand, som er mistænkt for grov vold mod en anden ung mand.

Gerningsmanden tildelte uprovokeret den unge mand to knytnæve slag i ansigtet, således at den unge mand besvimede og faldt til jorden. Her landede han på ryggen, hvorefter gerningsmanden trampede ham gentagne gange i ansigtet.

Nu bringer politiet et signalement med tilhørende billede af manden i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at finde frem til ham.

Den mistænke beskrives som:

Mand, dansk af udseende, 18-25 år, 170-180 cm høj, almindelig af bygning med mørkt kort hår.

Han var iført mørk T-shirt og mørke bukser. Også iført sort Canada Goose jakke samt sort hættetrøje med to hvide striber på brystet.

”Siden voldsepisoden har vi foretaget en række efterforskningsskridt, men vi vurderer, at vi nu har brug for hjælp fra offentligheden. Så hvis der er nogen der kender manden på overvågningsbilleder, så kontakt gerne os”, siger politikommissær Jesper Wismann Olsen.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes hele døgnet på 43 86 14 48