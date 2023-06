Flere rokader på vej

I årevis har Rødovre Centrum været fuldt udlejet, men i dag står flere store og fremtrædende lejemål tomme.

Danske Banks tidligere lokaler ud mod Rødovre Parkvej er ikke besat, hvidevarekæden Punkt 1 er fraflyttet på hjørnet mellem Krystallen og kolonnaden, Irmapigen er lagt i graven og har efterladt 1324 kvadratmeter ved festpladsen, og inden længe takker også tøjbutikken Jardex af på 1. sal.

Rødovre Centrums administrerende direktør forsikrer imidlertid, at der ikke er mangel på lejere, men at det helt lavpraktisk handler om at finde de helt rigtige butikker til centeret.

”Vi står i en udviklings- og forretningsmæssig meget spændende situation. Flere markante lejemål er blevet ledige, hvilket betyder at vi har fået nogle rigtig interessante kvadratmeter i spil. Vi har flere nuværende lejere, som ønsker at udvide, og derfor trækker vi vejret dybt for at finde ud af, hvordan rokaden kan gå op,” siger Jacob Birkbøll, der gerne vil til gode se de butikker i centeret, som længe har ønsket flere kvadratmeter.

”Det har ikke tidligere været muligt, da centeret i en lang årrække har været fuldt udlejet, men lukningen af Punkt 1, Irma og Danske Bank giver nogle muligheder, som måske ikke kommer igen og derfor tænker vi os godt om fremfor at genudleje hurtigt. Vi kommer til at kigge ind i større rokader, hvor butikker flytter rundt internt og hvor nye lejere samtidig kommer til. Derfor er det også bevidst at Punkt 1 og Danske Bank ikke er genudlejet. Det er et større puslespil, men bestemt en spændende proces,” siger Birkbøll.

Vil runde 10 millioner besøgende

Rødovre Centrum forventer, at alle lejemål er genudlejet om 12 måneder, og ifølge Jacob Birkbøll er butikssammensætningen helt afgørende, hvis centeret skal tiltrække endnu flere kunder fra Rødovre og det store regionale opland.

Den nuværende årlige besøgsrekord blev sat i 2019 og lyder på ni millioner besøgende plus en slat. En rekord som Jacob Birkbøll gerne vil slå indenfor en overskuelig årrække.

”Vi vil gerne forbi de ni millioner besøgende, og jeg mener at et center som vores, men et stort opland, naturligt skal passere 10 millioner kunder om året indenfor en kort årrække. Det kræver at vi følger med tiden, har de rigtige butikker og derfor skal de nuværende tomme lejemål ikke udlejes tilfældigt. Der er mange der banker på døren for at komme ind, men sammensætningen skal være rigtig,” understreger Jacob Birkbøll.