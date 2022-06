Byfesten kom stille fra land

Efter to års nedlukning på grund af corona kunne Rødovre Byfest endelig lykkedes med at få stablet en byfest på benene, men det var ligesom om, at to års coronatæppe satte en ærgerlig dæmper på starten af byfesten. Folk var der ikke mange af, men dem som var der, fik det bedste ud af det og skabte den kendte byfest-stemning, som har været savnet i flere år.