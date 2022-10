Del via email

Det er let at finde ud af, hvor i byen man kan skære (u)hyggelige græskar i dag og i morgen. For de knaldorangefarvede græskar lyser op på lang afstand, når man nærmer sig Pavillon Tingstedet på Torvet i Ringsted, hvor Line Solsikke har inviteret på Halloween-hygge i efterårsferien.