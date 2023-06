Vanvittigt: Øksesvingende mand overhalede indenom på motorvejen

Del via email

Onsdag klokken 15.36 anmeldte en 29-årig mand fra Århus, at han i forbindelse med kørsel på Vestmotorvejen i vestgående retning var blevet overhalet indenom af en personbil.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Personbilen kom efter et par kilometer op på siden af den 29-åriges bil, hvorpå føreren af personbilen begyndte at svinde en økse ud af vinduet.

Øksesvingeren forlod herefter motorvejen, og den 29-årige alarmerede politiet.

Politiet fik kort tid efter kontakt til køretøjet, og fik bragt det til standsning. Føreren – en 45-årig mand uden fast bopæl – blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og blev anholdt og iført håndjern.

Beslaglagt

Patruljen ransagede bilen og fandt øksen under et sæde, og den blev beslaglagt, da den 45-årige ikke havde et anerkendelsesværdigt formål med øksen. Bilen, som den 45-årige kørte i, var afmeldt, og de påsatte nummerplader tilhørte en anden bil og bilen havde ikke de lovpligtige forsikringer – derfor beslaglagde patruljen bilen med henblik på konfiskation.

I forbindelse med afhøring af den 29-årige mand, blev den 45-årige desuden sigtet for overhaling indenom. Den 45-årige blev efter endt afhøring løsladt, og han kan forvente at høre nærmere fra politiet om afgørelsen af sagerne.