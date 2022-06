Ung mand kørte gaderæs: Får skærpet straf i landsretten

Det koster en ung mand seks måneders ubetinget fængsel og en frakendelse af førerretten i to år, at han en majaften i 2019 kørte gaderæs med en kammerat. Han kørte nemlig så stærkt, at han mistede herredømmet over bilen og skred 65 meter på tværs af Nordre Ringvej ind i en lygtepæl.