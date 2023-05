Trodser politisk modvind: Åbner butik nummer 40 her

Danmarks største e-cigaretforhandler, Gejser, åbner snart i Ringsted.

1. juni slår Gejser således dørene op til endnu en butik beliggende i Ringstedet.

Gejsers stifter og administrerende direktør, Jens Andersen, glæder sig over, at kæden trods politisk modvind alligevel er lykkedes med at nå endnu en milepæl med butikken i Ringsted, som bliver kædens butik nummer 40.

– Vi har jo været i strid modvind, og forbud mod smag i og ikke mindst tårnhøje afgifter på e-væsker har virkelig været en udfordring. For et års tid siden havde jeg mere eller mindre opgivet tanken om ret mange flere butikker, men de danske rygere har altså ikke opgivet at stoppe med at ryge ved hjælp af vores produkter, og det er jo altså så grunden til, at vi nu kan se frem til at åbne butik nr. 40, siger han i en pressemeddelelse.

Gejsers nye butik åbner 1. juni kl. 10 i Ringstedet, hvor bestyrer Rickey Nielsen byder velkommen.