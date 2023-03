Tidligere landsholdsspiller fyldte kulturhuset

Anmeldt af Claus Thorzager

Tirsdag aften havde musikforeningen Roxy inviteret til kombineret foredrag og efterfølgende fodboldkamp på storskærm i Ringsted Kulturhus.

Med udgangspunkt i Morten Bruun’s bog ”Kampdag” fortalte den tidligere fodboldspiller og nu fodboldkommentator anekdoter fra dansk fodbold over en periode på næsten 70 år.

De mange fremmødte fodboldentusiaster fik ud over foredraget med Morten også serveret 1/8-delsfinalen i Champions League mellem Chelsea og Dortmund.

I over halvanden time fik alle i den fyldte sal i Søgade indblik i, hvor nuanceret og vigtig fodbold er for dansk kultur og sport, og lad os slå fast med det samme, Morten Bruun er en fantastisk formidler og foredragsholder, der uden sidestykke kender detaljer i en enhver fodboldklub i Danmark.

I ”Kampdag” beretter Morten Bruun ikke kun om de store klubber. Han fortæller også om Frederikshavns storhedstid. Om de amagerkanske lokalopgør. Om saftkongens landsbydrenge fra Herfølge, der blev danske mestre. Om ildsjælen, der rykkede Aarhus Fremad fra serie 3 til Superligaen og endte med at tage sit eget liv.

Særlig fokus på RIF

Tirsdag aften kom han naturligvis hurtigt ind på Ringsted IF’s karriere i divisionsrækkerne, hvor Ringsted i 1991 var ude i oprykningskampe om at rykke op i 1. division. Dette mislykkedes dog, da man tabte over to kampe til Nr. Aaby.

Det følgende år rykkede man ned i Danmarksserien, hvor man blev i fire sæsoner indtil en stor nedtur begyndte. Den stoppede først, efter man rykkede ned i Serie 2 i 2003.

Søren Michael Hansen fra Musikforeningen Roxy ses her i samtale med Morten Bruun.

Det ville være fristende at tænke, at det er en trist fortælling, men når Morten Bruun formidler den, er det en fantastisk rejse, der trods udfaldet er stærkt underholdende og rørende.

Undervejs viste han aktuelle billeder fra Ringsted Stadion med grafitti og en kommentatorboks, der er ved at kollapse, og opfordrede til, at det ikke nødvendigvis er fodboldresultaterne, der skal komme før et brugbart stadion. Så der er plads til forbedring.

Foto: Foto Jens Wollesen Foto: Foto Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen Foto: Foto Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen Foto: Foto Jens Wollesen Foto: Foto Jens Wollesen Foto: Foto Jens Wollesen

Selvom alle fortællinger denne aften tager udgangspunkt i dansk klubfodbold, er Morten Bruuns fremlæggelse samtidig et unikt indblik i sammenhold, venskaber og venlige fjendskaber lige fra Allinge på Bornholm til Frederikshavn, og et kig ind bag kulisserne på de mange ildsjæle, der sætter meget af deres liv til rådighed for at gøre en forskel i danske klubber.

Med denne vinkel samt Morten Bruuns formidable formidling blev selv de få tilhørere, der ikke var kommet helt frivilligt denne aften, overgivet til dansk fodbold.