Slut med at nørkle til brændpunkter

Ringsted: I Ringsted sidder der omkring 100 kreative mennesker og strikker og syr til Dansk Røds Kors. En del af nørklerierne er blevet sendt ud i verden i forbindelse med nødhjælpsarbejde.

Det er imidlertid slut med at sende nødhjælpspakker ud til verdens brændpunkter. En af de lokale koordinatorer for Røde Kors nørklerne i Ringsted, Ruth Lund, meddeler, at Røde Kors har nedlagt sit nørkleprogram, og pakkecentralen i Kliplev i Sønderjylland er nedlagt.

– Det er blevet for dyrt at sende ud, og der bliver produceret meget billigt tøj ude i Verden, oplyser Ruth Lund.

Det betyder ikke, at nørklerne behøver at indstille håndarbejdet, for de er velkomne til at sy og strikke ting, der kan sælges i Røde Kors-butikken.

– Sidste år er der solgt for godt to millioner kroner på landsplan i Danmark, fortæller Ruth Lund.

Det kan være strikkede tæpper, strømper, huer, vanter og halstørklæder eller syede indkøbsnet.

Strikker til fængsler

Der sidder også nørklere og laver bamser til børn, hvis forældre sidder i fængsel. Det har været meget populært, og det må man meget gerne fortsætte med. Der strikkes også tæpper til plejehjem og hjemløse samt strømper til hjemløse.

Nu behøver man ikke længere at strikke efter bestemte mål. Man bestemmer selv, hvor store tæpperne skal være. Eksempelvis barnevognstæpper i butikkerne, de går som varmt brød.

Mange sidder hjemme og nørkler, andre sidder i en af Røde Kors Ringsteds tre nørklegrupper, som holder til på Hyldegården, Birkely i Vetterslev og Ringsted Kulturhus.

I Kulturhuset mødes nørklerne mandage klokken 10-14 mødes, og her er må man fortsat komme at hente garn. Røde Kors modtager stadig garn og har en masse på lager. Det kan eksempelvis bruges til karklude og små håndklæder, hvis det er bomuldsgarn. Babytøj er også populært.