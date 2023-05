Rikke vil gerne have flere med til Paris

Når rytterne fra Team Rynkeby Storstrøm klikker skoene i pedalerne og sætter sig i sadlen og kører fra Næstved den 7. juli, så er der fem ryttere med fra Ringsted og to servicemedarbejdere.

Blandt dem er Rikke Falkenberg Kofoed, som er viceholdkaptajn. Holdet består af 29 ryttere og 12 servicefolk. På den første del af turen fra Næstved får holdet følgeskab af borgmester Henrik Hvidesten og måske også politikere fra andre kommuner, som dækker holdet.

Der deltager 22 hold fra Danmark samt hold fra seks andre lande, og de cykler hver sin rute Paris. Turen fra Næstved er på 1400 kilometer. De lander i Paris den 15. juli.

Det er anden gang Rikke Falkenberg Kofoed cykler med. Tidligere har der kun været en enkelt deltager på Team Rynkeby fra Ringsted.

Det var et tilfældigt møde i 2021 med Team Rynkeby ved Silkeborg, der fik Rikke Falkenberg Kofoed til at søge ind i temaet. Hun var på kanotur ved Silkeborg, hvor de gule ryttere cyklede rundt.

– Jeg sagde til min mand, at det har jeg altid godt kunne tænke mig, fortæller Rikke Falkenberg Kofoed.

Hun har cyklet som ung, men havde ikke siddet på en racercykel i 25 år. Da hun først havde klikker skoene i pedalerne, kunne hun mærke, at det sad i kroppen. Det med at cykle, der er ikke noget man glemmer – heller ikke på racercykel.

Frivillige arbejde, som Team Rynkeby også handler om, har Rikke Falkenberg Kofoed altid lavet, bare i andre sammenhænge, så det ligger ikke fjernt for hende.

Ville med igen

Mange har aldrig siddet på en racercykel før, når de bliver en del af teamet, men det er ingen hindring. Det samme gælder alderen. Om man er i 70’erne eller 20’erne gør ingen forskel.

– Det første jeg gjorde, da jeg cyklede ind i Paris var, jeg sagde til min mand, det vil jeg igen næste år, fortæller Rikke Falkenberg Kofoed.

Når holdet ruller ind i Paris, så er det afslutningen på et projekt, som begynder i august.

Der ligger meget træning forud for turen. Alle skal have cyklet 2500 kilometer før de sætter kursen mod Paris. De 1500 kilometer skal de have cyklet på holdet, for det er vigtigt, at man kender hinanden godt.

– Det giver et fantastisk sammenhold. Når man cykler 200 kilometer og skal op at cykle dagen efter, så er man træt. Så der skal være den tryghed, at man kan komme til hinanden, understreger Rikke Falkenberg Kofoed.

Hjælper hinanden

Man kører ud sammen og kommer hjem sammen. Hvis nogle har problemer, så hjælper man hinanden og byder ind med, det man kan.

– Selv om det kan være hårdt, så tænker man, at de børn, der har kræft, de har ingen pause. Når vi cykler op ad de stejle bakker, så er det ingenting, i forhold til et lille barn, som kæmper med kræft, siger Rikke Falkenberg Kofoed.

Team Rynkeby har som mål at indsamle penge til kræftsyge børn samt børn med lungesygdomme. Derfor skal deltagerne være med til at også skaffe sponsorer. Nogle bakker op med penge og andre med følgebiler, medicin med mere.

Deltagerne i Team Rynkeby betaler selv alle udgifter til grej, mad, overnatning med videre.

Sidste år samlede Team Rynkeby Storstrøm 1,85 millioner ind til kræft- og lungesyge børn.

Informationsmøde

Rikke Falkenberg Kofoed vil gerne udbrede kendskabet til Team Rynkeby i Ringsted. Den 11. juni skal Storstrøm-holdet cykle i Ringsted, og det vil også være til stede på Ringsted Børnefestival den 10. juni.

Desuden holder Rikke Falkenberg Kofoed informationsmøde torsdag den 1. juni i sit hjem på Hovmarksvej 6 klokken 19-20.30. Tilmelding på Team Rynkeby Storstrøm på Facebook.

– Målsætninger er, at vi er 10 næste år fra Ringsted. Jeg er i hvert fald en af dem. Det behøver ikke nødvendigvis at være ryttere. Servicefolk er også vigtige, fortæller Rikke Falkenberg Kofoed, der sidste år fik følgeskab af sin mand, som var servicemedarbejder.