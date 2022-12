Podcast: A. Larsen på egne ben i Stadion

Er der et sted og en klub, som Anders Larsen er forbundet til som spiller og siden som træner, er det TMS Ringsted. Her var han i mange år en af de frygtede skytter i Ligaen og i 1. division, og da karrieren var slut og et par år som spillende assistenttræner i Rødovre var slut, vendte han tilbage til Tvær Allé for at blive træner i TMS.