Nye forstærkninger til TMS

TMS-kvinderne fortsætter oprustningen af truppen frem mod næste sæson, hvor man vil til at træne en dag ekstra om ugen, og hvor ambitionen er at spille med om oprykningspladserne i 1. division.

Som et led i de bestræbelser har de grønblusede netop skrevet under med to yderligere spillere i form af Liv Poulsen fra Ajax og Nicoline Holden fra Skanderborg.

Det skriver TMS Ringsted på sin hjemmeside.

Mens sidstnævnte kun er 19 år og hovedsageligt har spillet ungdomshåndbold, er Liv Poulsen fra Ajax et meget velbeskrevet blad i toppen af dansk håndbold.

Hun har nemlig spillet hele 33 kampe i Håndboldligaen for hovedstadsklubben de to sidste sæsoner – og må derfor betegnes som et lille scoop for TMS Ringsted.

Det eneste lille aber dabei i sidstnævnte signing synes at være, at hun hos TMS er tiltænkt at skulle spille højre back – mens hun hos Ajax har været brugt fast som fløjspiller.

Men Poulsen har dog tidligere spillet højre back i sine ungdomsår – blandt andet hos Ikast – så det burde ikke være helt fremmed for hende at snuppe den plads hos midtsjællænderne.

Og i hvert fald giver det holdet en meget længe ønsket mulighed for at bruge en venstrehåndet spiller på højre back. En sådan har man reelt ikke haft, siden Caroline Rasmussen spillede for TMS for år tilbage.

Selv siger Liv Poulsen således om sit skifte i pressemeddelelsen:

– Jeg har valgt TMS Ringsted, fordi jeg synes, at deres hurtige spil passer rigtig godt til mine kompetencer som bagspiller. Samtidig har jeg et indtryk af, at de har et super godt setup og træningsmiljø, hvor udvikling hele tiden er i fokus.

– Jeg vil gerne udvikle mig endnu mere som håndboldspiller, hvilket jeg tror på, at trænerne og klubben kan bidrage til. TMS er et stærkt hold, som har nogle store ambitioner, der stemmer overens med mine egne, tilføjer hun.