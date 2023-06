Guidet tur på kirkegård

Del via email

Historie: Uge 24 begynder med en guidet tur i Sct.Bendts Kirke, som er blandt Skandinaviens ældste kirker af mursten. Det er mandag den 12. juni klokken 17.00-18.30.

På turen vækkes kirkens historie til live med fortællinger om det ældste Ringsted og møntprægning på byens kongsgård i vikingetiden.

Der fortælles om Valdemar den Store og hans kloster- og kirkebyggeri, om kirkens helgen Knud Lavard, dronning Dagmar og de øvrige kongegrave. Til sidst besøges kirkens museum, hvor der opbevares fund fra kongegravene. Blandt andet Dronning Berengarias sorte fletning.

Man mødes på Sct. Bendts kirkes P-plads, Sct. Bendtsgade 9, Ringsted. Det er nødvendigt at købe billet på forhånd via vestmuseum.billetexpressen.dk

Julius og amerikaneren

Julius Johansen var Ringsteds store bygmester og opførte mange af de imponerende bygninger, der ligger i Ringsted. Flere af bygningerne er opført i samarbejde med Alfred Mortensen, som var amerikanerens rette navn.

På en guidet tur kigges på bygningerne og der fortælles historier om de to og deres samarbejde.

Børsen på Søgade er en af de bygninger, der rummer en hel særlig historie.

Turen med historier om Julius Johansen er onsdag den 14. juni klokken 19.00-20.00.

Mødested er Tingstenene på Torvet, Ringsted. Det er nødvendigt at købe billet på forhånd via vestmuseum.billetexpressen.dk

Tur på kirkegård

Ringsted Kirkegård blev taget i brug i 1840 og var på det tidspunkt planlagt til 3777 gravpladser. Siden er kirkegården udvidet flere gange, så der nu er 6477 gravpladser.

På en tur på kirkegården fredag den 16. juni klokken 15.00-16.00 stoppes der ved gravsteder for kendte og ukendte personer, der har det til fælles, at de har haft en tilknytning til Ringsted.

Mødested er Ringsted Kapel, Næstvedvej 1, Ringsted. Det er nødvendigt at købe billet på forhånd via vestmuseum.billetexpressen.dk

Dansk Mølledag

Vi slutter ugen af med Dansk Mølledag søndag den 18. juni klokken 10-15. Igen i år kan man møde Morten ”møller”, der driver møllen til dagligt. Han viser rundt og fortæller om, hvordan mekanikken fungerer. Hør for eksempel om, hvor mange gange kornet skal igennem kværne for at blive til det fineste hvide mel.

Museets Børnehjørne er åbent, hvor man kan prøve kræfter med selv at grutte korn og male mel på en håndkværn. Denne søndag er der gratis adgang til både Ringsted Vindmølle og Ringsted Museum og Arkiv.

Julius Johansen har blandt andet bygget Ringsted Børs. Man kan høre om hans byggerier på en byvandring i Ringsted.

Der er rundtur på Ringsted Kirkegård med fortælling om nogle af de mennesker, som er begravet her. Pr-foto