GOG køber Olsen fri i TMS

Det har ligget i luften i lang tid, men nu ligger det fast. Morten Olsen kommer ikke til TMS Ringsted til sommer for at blive træner sammen med Marc Uhd. Det var ellers planen, og det stod i den kontrakt, parterne indgik foråret 2022, hvor Morten Olsen var ved at føle sig færdig som aktiv.

Det har en rigtig god sæson 22/23 vendt op og ned på, og for et par måneder siden kunne GOG ikke skjule, at de gerne ville beholde deres spilstyrer og taktiske hjerne en sæson mere.

Nu har de fået deres vilje, men ikke uden at dykke ned i kassen for at finde et for TMS rekordstort beløb, så Olsen kunne købes fri.

Som TMS-direktør Ian Marko Fog formulerer det i et opslag på Facebook:

“GOG har i samråd med Morten valgt at udløse en klausul i hans kontrakt, som samtidig giver en god økonomisk indsprøjtning til vores klub.”

“Når det er sagt, så har Olsen været en ualmindelig god case for os i TMS. Han har indløst en for klubben historisk høj transfer, som på vores niveau er en kærkommen hjælp i forhold til det relativ store økonomiske tab, der er ved at rykke ned i 1. div. Ud over det sikrer vi os en super fed opvisningskamp for vores fans på hjemmebane mod GOG, som optakt til sæsonen i Ligaen.”

Sagen er den, at hvis TMS ikke var rykket i Ligaen, så kunne Morten Olsen tage et år mere kvit og frit i GOG. Fog, der selv er tidligere agent og rådgiver for samme Olsen, tager også hans beslutning med oprejst pande.

“Ingen kunne have forudsagt at Morten ville ramme et så højt spillemæssigt niveau i hans fremskredne alder. Det er tydeligt for mig at deltagelsen i CL (Champions League, red.) har tændt gløden i bålet, sammen med hans fantastisk dygtige holdkammerater. Derfor ville det også være upassende for ham at stoppe spillerkarrieren nu.

Vi glæder os dog meget over vi nu i en ualmindelig svær sæson, med en strid modvind, selv har kvalificeret os til andets bedste række. Stort cadeau til holdet, staben omkring og vores cheftræner Marc Uhd, som grundet de mange skader har haft virkelig hårde betingelser,“ skriver Fog.

Morten Olsen, der bor i Ringsted, har endnu ikke skrevet under på kontrakten med GOG, men det er formsag, og han glæder sig over at kunne tage en sæson mere i det sydfynske:

– Vi spiller godt sammen, og vi har det godt hernede. Det er en fantastisk klub at være i, så jeg har bare lyst til at bidrage og fortsætte med at spille og have det sjovt, siger Olsen til TV2 Sport.

I TMS skal man nu på jagt efter en assistenttræner til Marc Uhd. Den rolle har Morten Nyberg haft i den snart forgangne sæson:

“Vi har selvfølgelig været forberedt på scenariet, og forventer en afklaring på en afløser som assistent indenfor kort tid,” skriver Fog om det tema.