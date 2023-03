Midt- og Vestsjællands politi fik lørdag aften 22.54 anmeldelsen om et trafikuheld ved Benløse nær Ringsted. Ifølge vagtchefen var tre parter involveret i uheldet, som formentlig skete i forbindelse med et gaderæs på strækningen. De tre biler, hvoraf to er svensk indregisteret, endte i et harmonikasammenstød.

Ingen personer er kommet til skade.