Finder bombe hos 17-årig

Politiet tilkaldte tirsdag Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste (EOD), da der blev fundet en bombe hos en ung mand i landsbyen Sneslev syd for Ringsted.

En 17-årig ung mand fra Ringsted fik således formentlig uventet besøg af politiet på den adresse i Sneslev, hvor han opholdt sig tirsdag klokken 10.21.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Besiddelse af krysantemumbombe

Politiet havde i forbindelse med efterforskning af en sag fundet grundlag for at undersøge stedet nærmere, hvilket afslørede, at den 17-årige var i besiddelse af en krysantemumbombe.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste blev rutinemæssigt underrettet om fundet, hvorefter EOD afhentede krysantemumbomben til videre håndtering uden fare for andre.

Den 17-årige blev sigtet for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen, hvilket både hans værger og de sociale myndigheder efterfølgende blev underrettet om.