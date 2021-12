Delikatesser: Jørgen og Kira Rheinlænder, far og datter, har startet firmaet Regionals sammen fra den gamle produktionshøjskole i Haraldsted. I første omgang tilbyder firmaets abonnementsbaserede smags- og oplevelsespakker fra den portugisiske region Beiras, men planen er at udvide sortimentet til at omfatte flere regioner i hele Europa.