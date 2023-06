Det kunne have gået helt galt: Én ting reddede ægtepar fra brand

Del via email

Tidligt i morges kl. 5.11 blev brandvæsnet kaldt til et villa-rækkehus i Vetterslev. De blev mødt af et ældre ægtepar som allerede stod på gaden, og var klar til at tage imod redningsfolket.

– Det gode i en ulykkelig situation er, at ægteparret har røgalarmer i huset, fortæller brandinspektør Michael Lohse.

Det var nemlig røgalarmerne, der reddede ægteparret. De blev hurtigt opmærksomme på branden, som opstod i kælderen, da brandalarmen vækkede dem ca. fem minutter efter branden opstod, fortæller Michael Lohse.

– De bliver vækket og er hurtigt oppe, og ser altså, at det er noget skidt, det her.

Det var en elektrisk installation i kælderen, som var skyld i branden. Der er kommet skader på inventar i kælderen, men det er heldigvis begrænset til underetagen.

– Allerede da vi kørte derfra igen, kunne de bruge huset. Altså minus kælderen. Nu skal der bare ryddes op dernede, og det er det tilkaldt skadeservice til.

Michael Lohse understreger vigtigheden af røgalarmen i denne situation. Var det ikke for den, så var skaden blevet meget større.

– Det gør altså en kæmpe forskel. Røgalarmerne er grunden til, at ægteparret i dag kan have en god mandag, på trods af at være vågnet op til brand.

Hvis man forebygger, undgår man alvorlige konsekvenser fra brande. Derfor lyder opfordringen fra brandinspektøren, at alt jo mere man selv gør, som at installere røgalarmer, j bedre.

– Og brandvæsnet skal nok komme og hjælpe, når uheldet sker.