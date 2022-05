Læge Hans Worm var så berejst, at han nåede at runde noget nær alle verdenshjørner, inden han som 92-årig stævnede ud på sin sidste rejse. I går – tirsdag – blev han bisat i Sct. Bendts Kirke et par husnumre fra boligen i midten af Ringsted. En by, han i den grad har sat sit aftryk i.