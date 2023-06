Cirkus på vej

Bubber og Julie Berthelsen er i spidsen for årets Cirkus Arena-forestilling, der byder på heste, duften af savsmuld og prisbelønnede verdensartister. Cirkus Arena giver forestilling i Ringsted lørdag den 1. juli klokken 16 på Dyrskuepladsen.

Årets nye cirkusforestilling har begejstret publikum og anmeldere, der er enige om, forestilling er suveræn.

Bubber oplyser i en pressemeddelelse, at Cirkus Arena til årets forestilling har castet artister med de vildeste talenter.

Der er artistnumre truppen Los Ortiz, der balancerer på hinandens skuldre som en 7-mands pyramide i en nervepirrende linedans højt oppe under teltets kuppel.

Det går også vildt for sig, når knivkaster-parret The Jasters indtager manegen med kasteskyts og armbrøst. Et andet af cirkusverdenens stærkeste par, Duo Costache, udfører et nyt og farefuldt nummer, hvor Vita Costache kører en motorcykel, mens Leo Costache bærer Vita og motorcyklen i en kæde – alene med sine tænder.

Los Ortiz skal udføre artistnummer i ‘dødshjulet’, hvor artisterne løber og sjipper både indeni og udenpå to store roterende hjul.

Der bliver også luftakrobatik, jonglørkunst, morsomme klovnerier, trylleri samt Julie Berthelsens dejlige sangstemme.

70 års jubilæum

Cirkus Arenas direktør Benny Berdino kan i år fejre 70 års jubilæum som artist. Da han var 7 år gammel, optrådte han for første gang på scenen til en stor juletræsfest på Frederiksberg

Billetsalget er begyndt på www.arena.dk.

Knivkaster-parret The Jasters indtager manegen med kasteskyts og armbrøst. Foto: Cirkus Arena