Kollegaer var torsdag mødt talstærkt op for at fejre Torsten Nielsens 40 år hos Falck.

Områdeleder Kim Iversen sagde blandt andet i sin tale, at 40 år i samme virksomhed er mere end en usædvanlig flot bedrift.

40 år i Falck vidner om, at Falck har været glade for Torsten Nielsen og den indsats, han har ydet – men forhåbentlig vidner det også om, at Torsten har været glad for Falck i alle disse mange år.

Torsten Nielsen begyndte i Falck i 1983 efter en karriere i Forsvaret.

Begyndte som 16-årig

Ud over at være ansat i et familieselskab har jubilaren oplevet flere ejere af Falck – herunder ejerskab af en kapitalfond, børsnotering, og de nuværende ejere – Lundbeckfonden, Kirkbi, Tryghedsgruppen.

– Da Torsten startede, var vagtcentralstrukturen anderledes og mere lokalt forankret end i dag, hvor alle assistanceopgaver i dag disponeres fra et sted, nemlig i Vejle. Da Torsten startede i 1983 i Præstø, passede redderne telefonen og tog imod opgaven – en anden tid må man sige, lød det blandt andet fra Kim Iversen.

– Torsten har været med under hele udviklingen, startede i Præstø i 1983, hvor Torsten var i 16 år – en tid hvor man som redder udførte alle opgaver, – brand, ambulance, dyr, auto. Og når man havde fri, havde man en radio med hjem, og blev der kaldt til brand, ja så var man på arbejde igen, fortsatte områdelederen.

I 1999 kom Torsten Nielsen til Vordingborg som redder, hvor han var i 16 år. Fra 2015 kørte jubilaren primært siddende sygetransport.

Glad for at undervise

Siden 2016 har han været været faglig leder på stationen i Ringsted.

Torsten Nielsen fortæller, at han egentlig har været glad for alle Falck-opgaver, men at han er rigtig glad for at undervise nye medarbejdere og tidligere undervisning i brand både internt og eksternt.

Kim Iversen tilføjer om Torsten Nielsen, at han har været en rigtig god ambassadør for Falck.

– Blandt kollegaer er Torsten en vellidt og en respekteret kollega, altid smilende, og altid hjælpsom. Hvis der er brug for hjælp, så er Torsten der. Pligtopfyldende og tager ejerskab af opgaverne, lyder det.