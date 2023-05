Nej til vejafgift for lastbiler: Ender som en skatteskrue - teknologien er ikke klar

Den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler, der har fået dele af branchen til at true med at lamme trafikken på mandag, er ikke løsningen i den grønne omstilling af transportsektoren.

Det mener Dansk Folkepartis skatteordfører Peter Kofod.

– Vi er stærkt bekymrede for, at en vejafgift blot vil gøre tingene stærkt fordyrende for danske vognmænd. Det vil i sidste ende gøre varer dyrere for forbrugerne. Det er alt i alt et dårligt forslag, siger han.

Om den nye vejafgift for lastbiler Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark.

Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning. Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,3 kr. pr. km i 2030.

Med aftalen opnås reduktioner på 0,3 mio. ton i alt i 2025 og 0,4 mio. ton i 2030.

Den samlede erhvervsbelastning udgør ca. 1,5 mia. kr. i 2030. Vejafgiften indebærer en umiddelbar dansk erhvervsbelastning på 2,5 mia. kr., mens initiativet om effektivisering af vejgodstransporten indebærer en erhvervsøkonomisk gevinst på ca. 1 mia. kr.

Afgiftssatsen forhøjes for kørsel i de byområder, der i dag er omfattet af miljøzoner. Kilde: Skatteministeriet

Dansk Folkeparti står bag klimaloven om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Hvorfor skal transportsektoren, hvoraf vognmændene står for en stor del af CO2-udledningen, ikke bidrage?

– Alle dele af samfundet skal bidrage til den grønne omstilling. Det skal bare gøres, når teknologien er klar til det. Det er den ikke her, siger DF-skatteordføreren.

Han peger på, at der ifølge branchen mangler ladeinfrastruktur til el-lastbiler, hvor teknologien heller ikke er, hvor den skal være. Det samme gælder batteriernes udvikling.

– Viljen bag vejafgiften er fin, bortset fra, at teknologien slet ikke er der endnu. Måske om fem år. Men ikke nu. Derfor frygter jeg, at det her ender som en skatteskrue, siger han.

Hvis ikke vognmændene og transportbranchen, der står for en stor andel af den danske CO2-udledning skal bidrage – hvordan skal målet om 70 procents CO2-redaktion i 2030 så nås?

– Jeg mener ikke, at man skal lovgive for at lovgive for blindt at nå de 70 procent. Hele transportmarkedet er i forvejen presset af blandt andet social dumping og cabotagekørsel (udenlandske chauffører, der kører varer rundt internt i Danmark, red.). Regeringen bør tage forslaget af bordet og indkalde branchen til at finde en løsning i fællesskab, lyder svaret fra Peter Kofod.