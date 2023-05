Kendt navn genopstiller til EU-parlamentet

53-årige Marianne Vind fra Havdrup kommer til at stå på stemmesedlen i hele Danmark, når vælgerne skal til stemmeurnerne i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i juni 2024.

På et repræsentantskabsmøde i Socialdemokratiet i Sjællands storkreds er det blevet besluttet at pege på Marianne Vind som partiets kandidat til Europa-Parlamentsvalget i 2024. Marianne Vind har siddet i Europa-Parlamentet siden 2019 og blev enstemmigt valgt som kandidat til repræsentantskabsmødet.

– Jeg er meget ydmyg og meget stolt over, at de sjællandske socialdemokrater fortsat ønsker, at jeg skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet. Jeg er født og opvokset på Sjælland, og jeg bor her stadig, så opbakningen herfra betyder uendeligt meget for mig, siger Marianne Vind i en pressemeddelelse om valget som sjællændernes kandidat

Siden 2019 har Marianne Vind siddet i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg og transportudvalg, hvor hun har arbejdet for at bekæmpe social dumping, og desuden også haft bedre arbejdsmiljølovgivning og grønne omstilling af transportsektoren som sine mærkesager. Hun har også markeret sig som modstander af EU’s planer om at indføre en fælles, lovbestemt mindsteløn.

Det grønne område og arbejdsmarkedspolitikken kommer også til at være i centrum, hvis Marianne Vind bliver genvalgt om et år, lover hun.

– Der er stadig meget vi kan gøre for at forbedre europæernes arbejdsmiljø, og der er stadig en fælles europæisk mindsteløn, vi skal have bremset. Samtidig har den seneste tids PFAS-opdagelser rundt om på Sjælland vist os, at vi på ingen måde beskytter vores miljø godt nok. Det skal vi gøre noget ved, og derfor håber jeg på at få endnu en periode i Europa-Parlamentet, siger Marianne Vind

Ved valget i 2019 fik Marianne Vind 27.396 personlige stemmer.