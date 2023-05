Ja til vejskat for lastbiler: - VI har spændt buen hårdt, men det kan lade sig gøre

Den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler, der har fået dele af branchen til at true med at lamme trafikken på mandag, er nok upopulær, men ikke desto mindre et helt nødvendigt tiltag for en grøn omstilling af transportsektoren.

Sådan lyder det fra Anders Kronborg, skatteordfører for Socialdemokratiet.

– Vi har utrolig travlt, hvis vi skal nå vores klimamål, og derfor har vi sat krav til industrien, og nu er turen kommet til transportsektoren og snart landbruget. Vi har spændt buen hårdt, men vi tror, det kan lade sig gøre, siger Anders Kronborg.

Om den nye vejafgift for lastbiler Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark.

Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning. Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,3 kr. pr. km i 2030.

Med aftalen opnås reduktioner på 0,3 mio. ton i alt i 2025 og 0,4 mio. ton i 2030.

Den samlede erhvervsbelastning udgør ca. 1,5 mia. kr. i 2030. Vejafgiften indebærer en umiddelbar dansk erhvervsbelastning på 2,5 mia. kr., mens initiativet om effektivisering af vejgodstransporten indebærer en erhvervsøkonomisk gevinst på ca. 1 mia. kr.

Afgiftssatsen forhøjes for kørsel i de byområder, der i dag er omfattet af miljøzoner. Kilde: Skatteministeriet

Branchen siger, det her ikke bidrager til den grønne omstilling, fordi der ikke findes reelt brugbare lastbiler, der kan køre på el eller batterier på markedet. Hvad siger du til det?

– Vi er ikke tonedøve over for, der har været kritik. Vi kommer i skatteudvalget og aftalekredsen til at følge det her område meget tæt og følge op på, hvordan det går derude. Et andet spor er, at man i Transportministeriet og transportudvalget er på vej med en strategi for grønne drivmidler. Det er klart, at der blandt andet skal flere ladestandere op langs de danske veje for at understøtte den grønne omstilling af sektoren, siger S-skatteordføreren.

Er det realistisk at være klar til 2025 med det?

– Teknologiudviklingen går utrolig stærkt i øjeblikket. Men det er klart, at vi har travlt. Det her er en maraton, og jeg vil da ikke afvise, at vi politikere kan blive nødt til at komme med nogle væskedepoter og energibarer på den sidste del af turen, siger han.

Branchen frygter, at vejafgiften vil koste nogle virksomheder livet og jobs i transportbranchen. Hvad siger du til det?

– Jeg tror ikke, det her kommer til at koste arbejdspladser overhovedet. Folk skal stadig have varer, og der skal stadig mælk og flæskesteg ud i butikkernes kølediske, siger Anders Kronborg.