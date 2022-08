– Egentlig er det kommet bag på mig, hvor meget det betyder, at få et bryst igen. Men det gør det. Jeg føler mig mere naturlig og hel igen. Jeg kan allerede nu mærke, at det er rart ikke at blive mindet om, at jeg har haft kræft, når jeg kigger mig i spejlet og dermed slippe for angsten for, at det bryder ud igen.