Politiet fik travlt på Bakken under sidste skoledag

Bødeblokken mødte frem flere gange onsdag på Dyrehavsbakken, hvor flere unge mænd havde svært ved at følge politiets anvisninger.

Kl. 16.15 fulgte en ung mand på 17 ikke politiets besked om at forlade stedet, så han kan nu vente en bøde for at overtræde Ordensbekendtgørelsen.

Kort efter måtte en 15-årig fra Ålsgårde også modtage en bøde, fordi han ikke gjorde, hvad betjentene bad om og kl. 17.66 råbte en 16-årig ung mand fra Albertslund: “I kan rende mig, bøsserøve” til en politipatrulje, og det får man også en bøde for.

Kl. 19.37 måtte politiet tale alvor med to 15-årige drenge fra København, der var kommet op at slås med en vægter. De kan også vente en bøde, ligesom deres forældre og kommunen bliver underrettet om episoden.

Endelig blev en 16-årig ung mand fra Helsingør sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer, fordi han havde kokain på sig.