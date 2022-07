Vig skal være en aktiv byskov

Vig: – Vig skal være et sted, hvor vi kan mødes og have fællesskaber. Også med dem, der ellers ikke er så aktive, siger skoleleder på Vig Skole Ib Kristensen. Han er blandt initiativtagerne til en omfattende plan om at skabe et moderne lystanlæg, hvor lokale, turister og festivaldeltagere kan samles om sport, rekreation, musik og natur.