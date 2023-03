ODSHERRED: Grevinge Plejecenter og plejecentret Præstevænget i Nykøbing får fra 1. april faste læger.

Odsherred Kommune har indgået samarbejdsaftale med to lægehuse om at være fast tilknyttede praktiserende læger på de to plejecentre. I forvejen er der plejehjemslæger tilknyttet Bobjergcentret, Bakkegården og Grønnegården.

Kommunens erfaring med ordningerne er, at de giver beboerne en tryggere hverdag og sikrer bedre pleje, faglighed og kvalitet på plejecentrene.

Lægerne i Bysøstræde bliver plejehjemslæger i Grevinge, og læge Mads Klem Thomsen bliver tilknyttet Præstevænget.

Et kendt ansigt

Ordningen giver mulighed for, at der hver anden uge kommer en læge fra lægehuset på besøg på plejecentrene. Lægen skal blandt andet tilse de beboere, der har behov, gennemgå medicin og hvad der ellers er brug for. Lægen bliver dermed et kendt ansigt i huset, og alle beboere bliver tilbudt at være en del af plejehjemslægeordningen.

Ligesom ved de eksisterende plejehjemslægeordninger er der lagt op til fagligt udviklende samarbejde mellem lægehusene og personalet på plejecentrene via rådgivning, sparring og undervisning.

Lederen af Præstevænget, Ane Søemosegaard Friis, ser frem til, at ordningen går i gang:

– Vi har længe haft et stort ønske om at få fast tilknyttet et lægehus her på Præstevænget. Det giver tryghed for beboerne, at de kender deres læge, og at han kommer jævnligt forbi og dermed også kender beboerne.

Stor tilfredshed

Der er stor tilfredshed med plejehjemlæge-ordningen. Det kom tydeligt til udtryk, da læger, sygeplejersker og centerledere for godt en uge siden evaluerede de nuværende ordninger i Odsherred.

– Beboerne er meget trygge ved, at det er kendte læger, der kommer i huset, og at der handles hurtigt forskellige symptomer. Det er positivt, at vi nu kan udvide ordningen til endnu flere plejecentre, siger Henriette Juhl, afdelingsleder for plejecentrene i Odsherred Kommune.