To kvier døde pludseligt: Her er forklaringen

En tirsdag midt i februar opdagede ejeren af nogle kvier i Ordrup, at to af kreaturerne lå døde på marken. Aftenen forinden var der intet at mærke på dyrene, da de blev fodret, så de mystiske og pludselige dødsfald blev meldt til politiet.

De to døde kvier blev sendt til nærmere undersøgelser på Lanbohøjskolen, og nu er politiet nået til vejs ende i sagen.

Kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, oplyser til Nordvestnyt, at flere forskellige myndigheder har assisteret politiet med obduktion af dyrene samt analyse af vævsprøver, maveindhold fra kreaturerne og det tilstedeværende foder/græs i marken.

“Der er IKKE påvist hverken kemiske eller biologiske fund, der kunne forklare dødsårsagen”, oplyser han til avisen.

Landbohøjskolen har undersøgt nogle vævsprøver for bakterielle infektioner og i den forbindelse påvist en bestemt bakterie, som er kendt for at kunne forårsage en pludselig død på grund af dens toksiner.

Der kan enten være tale om en akut infektion eller aktivering af en latent infektion, hvor selve infektionen kan være sket tidligere. Ifølge Landbohøjskolen kan toksinerne ved en latent infektion i et dyr frigives i forbindelse med eksempelvis en stress-påvirkning.

“Politiet har underrettet ejeren af kreaturerne om resultatet af undersøgelserne, og politiet foretager sig ikke yderligere i sagen, da ingen i øvrigt kan mistænkes for at have foretaget noget strafbart i relation til årsagen til kreaturernes død”, oplyser Martin Bjerregaard.