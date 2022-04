Del via email

Onsdag kl. 14.15 var lokalbetjentene fra Asnæs på patrulje kørende i Grevinge, hvor de bemærkede personbil, der kørte ad Engelstrupvej mod vest. Bilen vakte betjentenes opmærksomhed, den ikke havde nummerplade på. Da bilisten opdagede, at patruljebilen vendte og kørte efter satte han farten op og forsøgte at køre fra politiet. Det gik dog ikke helt efter planen, da bilisten kom til at køre ned ad Kildeåsen, der er en blind vej, hvor han måtte stoppe.