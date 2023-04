Sur nabo trak endnu flere gæster til minigolf

Alle hullerne forestiller en seværdighed i Odsherred. Her er det Rørvig Mølle, som er blevet genopbygget af Mænds Mødesteder i Nykøbing. Foto: Jens Wollesen

Efter en dramatisk indvielse Skærtorsdag, hvor en vred nabo råbte i megafon og spillede meget høj musik i protest mod den nye minigolfbane, faldt der lidt mere ro over Odsherreds nye turistattraktion. Folk strømmede til i påskedagene, og selvom naboen fortsatte ufortrødent med at råbe og larme og protestere, forhindrede det ikke gæsterne i at hygge sig. Faktisk var der flere, der valgte at dukke op netop fordi, naboen optrådte, som han gjorde.

– Søndag og mandag kom der gæster, der fortalte, at de havde hørt om ham, og de kom udelukkende for at opleve ham og vise deres modstand mod hans opførsel. Så han har faktisk været med til at trække endnu flere gæster til banen, og det kan vi jo kun sige tak for, siger Simon Larsen, idemand og initiativtager til banen.

Han var dog helst fri for sin sure nabos larmende opførsel, og politiet er blevet kontaktet flere gange. Men det skal ikke have lov at slå skår i glæden over en forrygende start for virkeliggørelsen af hans drøm.

– Gæsterne tager hans råberi med et smil og ryster lidt på hovedet af ham. De lader sig ikke skræmme væk, og vi må sige, at åbningen er gået over al forventning. Folk har taget rigtig godt imod os. Så godt, at vi i påsken allerede har nået vores måltal for hele april, siger han.

Han vurderer, der har været omkring 1000 gæster igennem i alt. Heraf de 700-800 betalende voksne, men mange har også været forbi og kigge og ønske tillykke.

Nu har hverdagen sænket sig, og der er ikke rigtig nogen minigolfspillere. Men der er alligevel nok at tage fat på. Der er flere småting, som man ikke nåede helt at få på plads, og så samler man kræfter inden sæsonen for alvor tager fart.